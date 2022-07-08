08 Июля 2022
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Политика За рубежом
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Kyodo: некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым

Традиционная церемония фотографирования министров иностранных дел стран G20, которая проходит на индонезийском острове Бали, "была отсрочена" в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии главы российской дипломатии Сергея Лаврова, сообщает Kyodo со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах.

По их словам, таким образом, в этот раз съемка не состоится.

Накануне прошел приветственный ужин для делегатов. Главы МИД стран "большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать президент России Владимир Путин.

Теги: G20, Индонезия, Лавров



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