Reuters: Украина попросила Канаду не передавать турбину России

Украина выступает против передачи Канадой турбины для российского газопровода «Северный поток».

Киев считает, что это будет противоречить ограничениям в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве энергетики Украины. По его словам, санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал Канаду не возвращать турбину компании "Газпром". По его словам, у Москвы по-прежнему более чем достаточно мощностей для поддержания поставок без турбины.

Напомним, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек обратился к правительству Канады с призывом выпустить из страны турбину Siemens, которая нужна России для работы газопровода "Северный поток".