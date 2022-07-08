СМИ: на миграционный учет встали 450 тысяч граждан Украины, ДНР и ЛНР

В феврале-июне 2022 года на миграционный учет в России встали 450 тыс. граждан Украины, ЛНР и ДНР.

Их обращения рассматриваются в приоритетном порядке, заявили в МВД. При этом в Совете по правам человека при президенте России рассказали, что беженцы и перемещенные лица сталкиваются с проблемами при легализации в РФ и дальнейшей интеграции в общество.

Как считают в СПЧ, этим людям необходимо оформлять документы не в общем порядке, а в отдельном окне в миграционных центрах. Соответствующие предложения направлены в Совет безопасности. А в Общественной палате РФ предлагают создать единое окно в МФЦ для помощи в решении вопросов с медициной, образованием, трудоустройством и социальными выплатами, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ поступает все больше обращений, связанных с проблемами беженцев, проведением специальной военной операции, а также от родственников военных.