Банкиры ожидают выдачи ипотеки на уровне 4 трлн рублей в 2022 году

Российские банки свыклись с мыслью о том, что повторить успех 2021 года на рынке ипотечного кредитования, когда выдачи достигли 5,7 трлн руб., не удастся.

По данным Frank RG, в первом полугодии кредитные учреждения выдали гражданам 1,9 трлн руб. ипотечных займов – почти в 1,5 раза меньше того же периода 2021 года.

Согласно прогнозам банкиров и аналитиков, при самом оптимистичном сценарии рынок может выдать до 4,5 трлн руб., при более консервативном – более 2 трлн.

Это может произойти благодаря завершению льготной программы, сезонности и при отсутствии новых шоков, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, количество заявок на льготное ипотечное кредитование после снижения ставки с 9% до 7% годовых выросло в полтора-два раза.

Одновременно почти такой же рост спроса некоторые кредитные учреждения зафиксировали на ипотеку в целом.