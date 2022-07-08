Роспотребнадзор не исключает подъем заболеваемости COVID-19 в России

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен с появлением новых подвариантов вируса и снижением коллективного иммунитета.

Как сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, рост заболеваемости в мире связан с тем, что появились новые варианты вируса. Кроме того, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. "Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас", - заявил ученый.

Семенов отметил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет.

Напомним, в Италии снова начался рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщил российский посол в стране Сергей Разов, новым омикрон-штаммом заразились уже 1 млн человек.