08 Июля 2022
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Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Боррель: Спецоперация на Украине углубила геополитические разногласия

Спецоперация России на Украине углубила геополитические разногласия, что отрицательно сказывается на решении насущных глобальных проблем.

Как заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, "мир борется с "войной, голодом и чумой". "В принципе, G20 могла бы сыграть решающую роль в построении связей и мобилизации необходимых международных коалиций, но этому мешает растущая геополитическая напряженность", - заявил политик в связи со встречей министров иностранных дел "двадцатки".

Боррель отмечает, что несмотря на речи политических лидеров о необходимости коллективных действий, национальные соображения часто перевешивают международные требования.

По мнению главы европейской дипломатии, в эпоху между 1945 годом и началом XXI века наблюдался значительный рост многосторонней системы в международных отношениях, и это дало много результатов: голод пошел на убыль, выросло число образованных людей, особенно женщин, эти поколения прожили более долгую, здоровую и свободную жизнь.

Ранее Боррель заявил, что запасы военной техники стран ЕС истощились, в том числе - из-за военной помощи Украине. Он отметил, что это "наиболее очевидный пример" недостатков" обороноспособности Европы.

Теги: Боррель, Украина, спецоперация



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