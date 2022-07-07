Бывшего гендиректора "Яндекс Лавки" объявили в розыск за фейки о ВС РФ

Бывшего генерального директора "Яндекс Лавки" и экс-издателя Медузы* (признано СМИ-иноагентом) Илья Красильщика объявили в розыск. Карточка с его данными появилась в базе розыска МВД РФ.

Напомним, что в отношении Красильщика в конце апреля было возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ. Речь идет о публикации в его социальных сетях с фейковой информацией об использовании ВС РФ для убийства мирного населения во время спецоперации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) за которое грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, исправительные или принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.