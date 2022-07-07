08 Июля 2022
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Армия и ВПК В России Украина
Пресс-конференция Владимира Путина (2021) | Фото: Россия 1

"Мы всерьез пока ничего не начинали". Путин – о действиях ВС РФ на территории Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна всерьез еще не приступала к действиям на территории Украины, при этом не отказываясь о мирных переговоров. Об этом глава государства рассказал во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - заявил президент.

Он также отметил, что желание Запада "воевать до последнего украинца" является трагедией для всего украинского народа, однако, по всей видимости, к этому все и идет.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют", - заявил Путин.

Теги: Путин, Украина, переговоры



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