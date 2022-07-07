Народ устал стоять на коленях. Путин – о навязывании Западом модели тоталитарного либерализма

Народы большинства стран устали от унижения и постоянного навязывания так называемой культуры отмены. Об этом на встрече с лидерами думских фракций заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и "пресловутую культуру повсеместных запретов", однако люди хотят иного.

"Правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Действительно стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы", - заявил Путин.

При этом, по его словам, Западу не нужна Россия, а потому внутри страны деструктивные силы продолжали поддерживать сепаратизм, терроризм и "пятую колонну". Президент добавил, что эти движения на территории РФ все еще получают безусловную поддержку со стороны "коллективного Запада".