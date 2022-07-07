07 Июля 2022
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Zoom могут обязать выплатить 6 миллионов за отказ локализовать данные россиян

Компанию Zoom Video Communications хотят обязать выплатить до 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Мирового суда Москвы.

Протокол об административном нарушении, составленный Роскомнадзором, уже поступил в суд и будет рассмотрен в 14.30 12 июля. Речь идет о ч.8 ст.13.11 (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Таким образом компании грозит штраф от 1 до 6 млн рублей.

Напомним, что после отказа локализовать данные жителей РФ, на территории страны была заблокирована социальная сеть LinkedIn.

Теги: Zoom, локализация данный, суд



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