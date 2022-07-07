07 Июля 2022
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колония Омск (2018) | Фото: ngs55.ru

Гособвинение запросило депутату Горинову семь лет за распространение фейков о ВС РФ

Гособвинитель запросил для муниципального депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова семь лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба Пресненского суда столицы.

Напомним, что в апреле в совете депутатов Красносельского района прошли обыски, о чем сообщил депутат совета Илья Яшин. По его словам, обыск прошел и в квартире Алексея Горинова, после чего его доставили в Следственный комитет на допрос и в конечном итоге арестовали по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. Сам же депутат вину не признает.

Второй фигурант по делу - глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина сейчас находится за границей, а потому арестована заочно, передает Интерфакс со ссылкой на сторону защиты.

Теги: Гособвинение, Горинов, фейк, ВС РФ



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