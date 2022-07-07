Баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков

Американская баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, арестованная по обвинению в контрабанде наркотических веществ, признала вину в полном объеме, передает Интерфакс.

Признание спортсменки озвучил переводчик во время допроса в Химкинском суде, где сегодня проходили слушания по делу американки. Девушка рассказала, что у нее не было умысла преступать закон. Все произошло из-за недоразумения, поскольку багаж Грейнер собирала впопыхах.

Следующее заседание запланировано на 14 июля.

Напомним, что Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля текущего года. Позднее ей предъявили обвинение в контрабанде наркотических средств (гашишное масло) из штатов на территорию России, после чего поместили в СИЗО. При этом в США баскетболистку признали "незаконно удерживаемой".

Позднее спортсменка направила письмо президенту США, где просила о помощи и своем скорейшем освобождении. Накануне Джо Байден ответил девушке, заявив, что США сделает все для того, чтобы вернуть арестованную американку обратно в штаты.