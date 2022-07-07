В Челябинске задержали уроженца Украины за "минирование" авиабазы "Шагол"

В Челябинске задержали местного жителя, сообщившего о минировании авиабазы "Шагол", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина является уроженцем Украины, ранее был судим за кражу, разбой, грабеж и угон автомобиля. Местный житель заявил о минировании авиабазы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он сопровождал лозунгами запрещенных в России экстремистских организаций.

Мужчина уже дал признательные показания. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.