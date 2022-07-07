Ведущие горно-металлургические предприятия России создадут отраслевую IT-компанию

В ходе проведения конференции "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН" ведущие горно-металлургические предприятия высказали идею создания отраслевой IT-компании. Предполагается, что меморандум по совместной разработке и кураторству программного обеспечения будет подписан в ближайшее время.

Как сообщили Накануне.RU а пресс-службе УГМК, цели, задачи и инструменты компании сейчас обсуждаются между предприятиями Северсталь, УГМК, Highland Gold и основным ИТ-партнером – компанией Ростелеком. Координируют работу российские экс-партнеры McKinsey, поддержку в разработке проекта окажет Фонд "Сколково" и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Реализация проекта позволит сэкономить инвестиционные средства, объединить лучшие интеллектуальные ресурсы для решения технологических задач, а также аккумулировать лучшие практики отрасли для обмена опытом между компаниями-партнерами. Помимо этого, проект повысит эффективность мер поддержки, оказываемых государством в разработке отечественного ПО

"Я поддерживаю саму идею создания некоего консорциума для формирования консолидированного технического задания и спроса на отечественный отраслевой софт и тот подход, который выработала группа компаний горно-металлургической отрасли. Такие консорциумы позволяют получать их участникам кастомный продукт и при этом сохранять компетенции по его развитию внутри ИТ-компаний, которые могут применять их и в других отраслях", - отметил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

На первом этапе запланирован комплексный анализ уже существующих программных решений и формулировка требований участников рынка. Разработчики составят дорожную карту и программные продукты, достаточно актуальные на сегодняшний день в отрасли отечественной горнодобывающей промышленности. Объем инвестиций в течение трех лет может превысить несколько миллиардов рублей.

"Масштаб российской горно-металлургической отрасли позволяет реализовать столь амбициозный проект. Мы будем шаг за шагом двигаться к цели: сначала это будет самый критичный функционал, далее совместно с горно-металлургическими компаниями он будет дорабатываться. В этом и есть сила партнерства: с одной стороны, есть централизованный заказчик, представляющий до 80% отрасли, с другой – будет учитываться совершенно разный опыт. Я уверен, что продукт будет конкурентоспособным", - заявил модератор панельной дискуссии, экс-партнер российского офиса McKinsey Тигран Саакян.

Вице-президент, исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда "Сколково" Алексей Беляков также поддержал проект, отметив необходимость объединения сил компаний для решения актуальных проблем современности.