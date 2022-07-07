07 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске арестовали директора МУПа по обвинению в получении взятки

В Челябинске заключили под стражу директора МУП "Коммет", обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В СИЗО он пробудет до 5 августа.

Следствие считает, что обвиняемый в июле 2022 г. получил от руководителя коммерческой организации 100 тыс. рублей, которые являлись частью из ранее оговоренной суммы взятки 2,3 млн рублей, за совершение действий, входящих в его служебные полномочия при исполнении и оплате ранее заключенного договора.

Теги: взятка, МУП, арест,



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