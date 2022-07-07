Сбер решил проблему дефицита чипов: их выковыривают из неактивированных карт

Сбербанк нашел необычный выход из ситуации с дефицитом полупроводников. Чипы для новых банковских карт выковыривают из неактивированных старых. Об этом рассказала исполнительный директор банка Ольга Маклашина. Как передает "Интерфакс", она назвала это решение "близким к гениальному".

"Чипов стало мало, стоить стало дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, — реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты", - сообщила Маклашина.

Чипы забирают только из тех карт, которые клиенты выпустили, но не забрали или карта была автоматически перевыпущена, но клиент не пришел за ней. Данные таких клиентов с чипа удаляются и записываются новые.

"Такая вроде бы простая штука позволила нам сэкономить миллиард, потому что неактивированных карт у нас 375 тысяч в месяц", — сказала топ-менеджер Сбера.