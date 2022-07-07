07 Июля 2022
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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин (2018) | Фото: Пресс-служба администрации города

Уголовное дело вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотухина закрыто

Уголовное дело о превышении полномочий, возбужденное в отношении вице-мэра Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ) Алексея Золотухина, закрыто. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на свои источники.

По данным администрации Пыть-Яха, сейчас Золотухин находится в длительной командировке в Макеевке на Донбассе.

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, в июне 2019 г. подозреваемый передал предпринимателю земельный участок площадью более 40 тыс. кв. м, сильно занизив стоимость земли. Торгов проведено не было. Месяц спустя подозреваемый, исполняя обязанности главы города, издал распоряжение, согласно которому участок, кадастровой стоимостью более 18 млн руб., передан в собственность предпринимателя за 2,7 млн руб., чем бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму свыше 15 млн руб.

Теги: первый замглавы администрации, уголовное дело, земельный участок, махинация, превышение должностных полномочий, Алексей Золотухин



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Ранее 15.12.2021 13:21 Мск В Пыть-Яхе первый замглавы администрации подозревается в махинациях с землей


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