Уголовное дело вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотухина закрыто

Уголовное дело о превышении полномочий, возбужденное в отношении вице-мэра Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ) Алексея Золотухина, закрыто. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на свои источники.

По данным администрации Пыть-Яха, сейчас Золотухин находится в длительной командировке в Макеевке на Донбассе.

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, в июне 2019 г. подозреваемый передал предпринимателю земельный участок площадью более 40 тыс. кв. м, сильно занизив стоимость земли. Торгов проведено не было. Месяц спустя подозреваемый, исполняя обязанности главы города, издал распоряжение, согласно которому участок, кадастровой стоимостью более 18 млн руб., передан в собственность предпринимателя за 2,7 млн руб., чем бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму свыше 15 млн руб.