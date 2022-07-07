07 Июля 2022
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦИК назвала продолжительность сентябрьских выборов в регионах

Центральная избирательная комиссия России огласила продолжительность "Единого дня голосования" в сентябре в разных регионах.

Так, трехдневное голосование на выборах высших должностных лиц регионов и депутатов заксобраний пройдет в большей части субъектов: Республика Карелия, Удмуртская Республика, Владимирская, Калининградская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Ярославская, Пензенская, Сахалинская области, Краснодарский край.

Только в трех регионах голосование будет двухдневным: Республика Северная Осетия-Алания, Кировская, Томская области.

И только в трех регионах губернатора и депутатов способны избрать за один день: Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Свердловская область.

Также в некоторых областных центрах будут выбирать мэров и городские парламенты. Три дня на это уйдет в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Тыва, Алтайском крае, Курской, Псковской и Ярославской областях.

В два дня уложатся в Кирове, в один день – в  Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Омске и Твери.

Теги: выборы, единый день голосования, губернатор, регионы, цик



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