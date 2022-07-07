Минобороны РФ заявило о планах Metabiota изучать вирус Эбола в Одессе

В ходе спецоперации были получены документы, свидетельствующие о планах американской компании "Metabiota" и Украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола в Одессе. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, исследования планировали провести на базе противочумного института имени Мечникова.

США ведут работы по переносу опасных патогенов на территорию других стран, подчеркнул Кириллов.

Напомним, Минобороны России продолжает изучать материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Как оказалось, Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний "Black and Veach" и "Metabiota".