Wildberries сегодня становится каналом сбыта контрафакта - Минпромторг

Маркетплейс Wildberries готов создать систему борьбы с контрафактом и фальсификатом, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.

"Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта.<...> Мы призываем конкретно эту площадку к диалогу. <...> Wildberries, по крайней мере, выражает готовность к этому диалогу, и к тому, чтобы создать автоматизированную систему на базе своей компании, для того, чтобы пресекать возможные продажи через свою площадку контрафакта и фальсификата", - цитирует Заславского ТАСС.

По словам чиновника, компания может разработать автоматические алгоритмы выявления чужих товарных знаков и проводить мониторинг продукции.