Югра на "Иннопроме" укрепила международное и межрегиональное сотрудничество

В Екатеринбурге состоялось главное мероприятие в сфере промышленности и торговли России – XII выставка "Иннопром". Ханты-Мансийский автономный округ – Югру представляла большая делегация, возглавила которую губернатор Наталья Комарова. Укреплено как международное сотрудничество (подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом развития Югры и Центром поддержки инвестиций Армении), так и торгово-экономические связи с соседями (например, с Пермским краем). Подробнее о том, о чём удалось договориться на полях форума, читайте в материале Накануне.RU.

"Иннопром" – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов министерства промышленности и торговли РФ, выставка служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% её посетителей – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2022 г. "Иннопром" состоялся в 12-ый раз.

Из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который, к слову, входит в первую двадцатку регионов с самой эффективной региональной промышленной политикой, в Екатеринбург для участия в "Иннопроме" приехала большая делегация, возглавила которую губернатор Наталья Комарова. Гости представили инвестиционные предложения и промышленные проекты. На стенде региона работали представители таких промышленных компаний, как ООО "Экохит" (производство литиевых батарей), ООО "Нефтегаздеталь", Научно-инновационное предприятие "Экотоп" (разработка и производство датчиков горючих газов). Возможности строительного комплекса продемонстрировали строительная компания "Лидер", НПО "Атмосфера". Свои разработки показали также индивидуальные предприниматели Александр Ким (производство и поставка теплообменников) и Александр Виршке (разработка и производство принтеров). Новые IT-решения по безопасности и благоустройству городов представила компания "Сирин".

На стенде округа работа кипела с первого дня работы выставки. Уже утром 4 июля Комарова провела рабочую встречу с министром экономики республики Армения Ваганом Керобяном. Разговор шёл о развитии экономических связей и возможности гуманитарного сотрудничества. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом развития Югры и Центром поддержки инвестиций Армении.

"У нас есть предложения, которые могут заинтересовать предпринимателей, граждан Армении, - сказала Наталья Комарова. – Мы вам предлагаем всё, что связано с переработкой древесины: пиломатериалы, готовую продукцию для домостроения, сборную опалубку для каркасного строительства быстровозводимого жилья на основе плит МДФ. Учитывая большой запрос на экологические товары, в том числе в строительной сфере, мы делаем вам перспективное предложение".

Также были представлены возможности региона по поставкам продуктов питания и продукции из югорских дикоросов.

"Наши предприниматели активно развиваются и в сфере косметологии. У нас есть ценное сырьё – водные биологические ресурсы. В округе производится уникальный инновационный продукт – коллаген на основе натурального белка из речных видов рыб. Продукт высоко ценят в мире, поскольку он натуральный и максимально экологичный", - проинформировала партнеров глава региона.

Ваган Керобян отметил, что сотрудничество в данных направлениях интересно для армянской стороны.

"В Армении работает программа модернизации промышленности, в рамках которой правительство субсидирует практически все финансовые затраты компаний на приобретение оборудования. Если будет создаваться какое-либо совместное производство в Армении, мы готовы всячески содействовать этому", - сказал он.

В разговоре с Накануне.RU у стенда округа на "Иннопроме" Комарова заявила, что у округа и Армении уже есть опыт внешнеэкономических связей, и на выставке этого года он получил развитие. "Торговый баланс за прошлый год составил $5 млрд", – сказала Наталья Комарова.

Югра поставляет в Армению нефть и нефтепродукты, из Армении в округ идут фрукты и овощи. "Стараемся привлекать для работы институты развития, чтобы активизировать экономическую деятельность в новых направлениях", – уточнила губернатор.

Власти региона развивают не только международные, но и межрегиональные связи. Среди подписанных соглашений – документ о сотрудничестве между правительствами Югры и Пермского края. Его скрепили своими подписями Комарова и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах.

После подписания Комарова и Махонин обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества в сфере экономики и промышленной кооперации. Комаров отметила, что предприятия топливно-энергетического комплекса Югры – потенциальные заказчики продукции, производимой компаниями Пермского края.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с такими предприятиями, как "Новомет-Пермь", "Радиус-Сервис", "Элкам", "Полиэкс", в расширении каналов поставок производимой продукции для предприятий региона", – сказала Наталья Комарова.

По мнению Комаровой, положительно на процесс взаимодействия с пермскими компаниями влияет локализация их производств на базе обособленных подразделений в автономном округе. Эффект от этого – сокращение логистических издержек, увеличение скорости отклика на запросы заказчиков и повышение конкурентоспособности. В качестве примера глава региона привела филиал "Новомет-Пермь", оказывающий услуги "Газпромнефть-Хантос" по ремонту нефтегазового оборудования в Нижневартовске и Нефтеюганске.

Махонин предложил начать развитие сотрудничества IT-компаний автономного округа и края, занимающихся разработкой программного обеспечения в нефтегазовой сфере в рамках реализации программы по импортозамещению. Комарова пригласила Махонина и делегацию Пермского края принять участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме (ЮПИФ), который пройдет 29–30 сентября 2022 г. ЮПИФ – главное отраслевое событие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Например, в 2021 г. оно собрало более 500 участников. В режиме онлайн в работе форума приняли участие около 200 экспертов. Было подписано 10 соглашений.

Помимо подписания соглашений, Наталья Комарова провела на "Иннопроме" различные встречи. Например, создание инновационных технологий и внедрение их в автономном округе стало темой разговора Комаровой и управляющего партнёра венчурной компании Phystech Ventures Данилы Шапошникова. Комарова напомнила, что округ работает с инвестиционным товариществом Phystech Ventures с 2020 г.

"Считаю, механизм венчурного финансирования можно использовать для креативных стартапов, проектов кинопроизводства. Предлагаем рассмотреть и эти направления как перспективные для вложения инвестиций", - сказала Комарова.

Шапошников уточнил, что по итогам совместной работы компании в Югре за последние два года произошёл значительный рост активов.

"Сейчас пристальное внимание к IT-сектору, особенно к микроэлектронике, искусственному интеллекту, робототехнике, беспилотным технологиям, - отметил Данила Шапошников. – В Югре активно работает "Лекс" - предприятие функционирует не только на российском рынке, но и зарубежном. "Перфобур" в этом году получил первые заказы из Югры. Это прорыв, поскольку ранее предприятие получало прибыль только из других регионов и ближнего зарубежья", - рассказал представитель Phystech Ventures.

Регион планирует развивать инициативы по импортозамещению. "Мы вас поддерживаем в этом устремлении. Важно идти вперед", - подчеркнула губернатор.