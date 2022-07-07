07 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Уральская ночь музыки, Ural Music Night (2021) | Фото: Павел Пушмин

Директор Ural Music Night усомнился в проведении фестиваля в 2023 году

Ural Music Night-2023 может не состояться. Об этом на ток-шоу "РосТуризм" в ходе "Иннопрома" заявил директор фестиваля Евгений Горенбург.

По его словам, "Ночь музыки" потеряла основного спонсоринга и сейчас организаторы получают поддержку не системно.

"Я не знаю, будет ли "Ночь музыки" в следующем году", - заявил Горенбург.

Напомним, что в день проведения фестиваля замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил о расширении географии мероприятия. Так, последующие Ural Music Night могли бы пройти в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

Теги: Горенбург, Ural Music Night, фестиваль



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