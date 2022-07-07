Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в руководстве ОПС и организации убийства

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации еще одного убийства. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, с 1997 по 2002 годы Быков руководил преступным сообществом, созданным им. Он организовал в 1998 году убийство 48-летнего жителя Красноярска. По данным СМИ, Жертвой преступления стал криминальный авторитет Владимир Филиппов.

Отмечается, что Быков не признал вину в совершении преступлений.

Бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября прошлого года Быков был приговорен к 13 годам лишения свободы (прокурор просил 14) по ст. 17, п.п "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц) и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.