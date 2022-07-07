Володин: "Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал уходящего с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "клоуном" и обвинил в обстрелах российских городов.

"Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца", - написал Володин в Telegram-канале.

Он не стал комментировать тот факт, что, например, общественность не раз призывала к отставке правительства Медведева в бытность того премьер-министром, однако тот и не подумал под давлением публичного мнения покинуть свой пост.