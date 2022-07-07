07 Июля 2022
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Новостройка (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройокмплекс&quot;

Глава "Атомстройкомплекс" рассказал о преимуществах субсидированной ипотеки

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» объявил о старте программы субсидирования ипотеки, разработанной совместно с крупнейшими банками.

Застройщик берет на себя оплату части ипотечных процентов банку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс". Размер итоговой ставки может варьироваться. Например, покупатель может воспользоваться сниженной ставкой от застройщика только на первый год и на этот срок получить минимальный процент по кредиту, и, следовательно, минимальный ипотечный платеж на период пользования субсидией.

Или же может использовать возможность снижения ставки на весь срок ипотеки – тогда платеж будет комфортным на весь период. Что особенно важно, при субсидировании ипотечной ставки застройщик сохраняет за покупателями право воспользоваться действующими скидками и акциями.

"Мы стремимся сделать все, чтобы решение квартирного вопроса и улучшение жилищных условий всегда было доступным для горожан, – отмечает Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс». – Большую роль здесь играет возможность составить комфортный график платежей. Иногда необходимо минимизировать ипотечную нагрузку в первые годы после сделки – чтобы направить освободившиеся средства на обустройство квартиры или, например, на досрочное погашение ипотеки. Субсидирование от застройщика – это поддержка, которая поможет рационально подойти к приобретению жилья, эффективно распределить свои ресурсы.  Это вклад крупных, социально-ответственных компаний в поддержку не только покупателей жилья, но и всей строительной отрасли, которая, как известно, является драйвером развития экономики".

Валерий Ананьев(2019)|Фото: Накануне.RU

Сейчас по программе субсидирования в «Атомстройкомплексе» можно купить готовое жилье в ЖК «River Park», «Гаринский Residence» и ЖК «Балтийский», а также квартиры в строящемся ЖК «Квартал энтузиастов». При этом, застройщик планирует расширять пул объектов, квартиры в которых можно будет приобрести по сниженной ипотечной ставке.

Теги: субсидированная ипотека, атомстройкомплекс, валерий ананьев



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