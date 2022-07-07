07 Июля 2022
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Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, Ярайнерское месторождение (2022) | Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

На выработанном месторождении в ЯНАО обнаружили 300 тысяч тонн нефти

Геологи "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" нашли 300 тысяч тонн нефти на Ярайнерском месторождении в ЯНАО. Актив находится на поздней стадии разработки, часть скважин законсервирована.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, выработанность пласта превышала 100% от расчетных показателей. На основе изученных данных специалисты предположили, что часть нефтяных запасов могла "мигрировать" вверх по пласту в его газонасыщенную зону. Гипотеза подтвердилась: в результате геолого-технических мероприятий был получен приток нефти 103 тонны в сутки (еще одна скважина дала 25 тонн).

В ближайшее время "Ноябрьскнефтегазом" запланирован комплекс мероприятий по локализации остаточных извлекаемых запасов Ярайнерского месторождения, а также бурение порядка 10 зарезок боковых стволов для увеличения добычи. Данный подход планируется тиражировать на другие "зрелые" активы компании.

"Общий объем остаточных извлекаемых запасов "Ноябрьскнефтегаза" составляет порядка 1 млрд тонн нефти, и правильно подобранные подходы по их локализации дадут вторую жизнь месторождениям, которые находятся на поздней стадии разработки. Данный пример показывает нам, что на "зрелых" месторождениях скрыт большой потенциал для увеличения добычи и конечного коэффициента извлечения нефти", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Теги: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, Ярайнерское месторождение



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