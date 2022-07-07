Пятизвездочный отель Манежной площади вышел из сети Four Seasons

Пятизвездочный отель на Манежной площади в Москве (бывшая гостиница "Москва) сменил название. До сих пор он входил в канадскую сеть Four Seasons, но теперь переименован в Legend of Moscow, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудников отеля.

До этого упоминание о московском отеле исчезло с главного сайта Four Seasons.

В Four Seasons заявили, что компания больше не будет напрямую управлять своими отелями в Москве и Санкт-Петербурге, они будут вести независимую операционную деятельность.