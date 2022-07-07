07 Июля 2022
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Экономика В России Москва
Москва (2021) | Фото: Накануне.RU

Пятизвездочный отель Манежной площади вышел из сети Four Seasons

Пятизвездочный отель на Манежной площади в Москве (бывшая гостиница "Москва) сменил название. До сих пор он входил в канадскую сеть Four Seasons, но теперь переименован в Legend of Moscow, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудников отеля.

До этого упоминание о московском отеле исчезло с главного сайта Four Seasons.

В Four Seasons заявили, что компания больше не будет напрямую управлять своими отелями в Москве и Санкт-Петербурге, они будут вести независимую операционную деятельность.

Теги: манежная площадь, отель, Four Seasons



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