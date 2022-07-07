Решетников оценил текущее состояние экономики России

Министр экономического развития РФ Максим Решетников полагает, что экономическая ситуация в России складывается лучше первоначальных прогнозов. В то же время, главным риском для восстановления остается слабый спрос.

"Если говорить о ситуации в экономике в целом, то она действительно складывается лучше наших первоначальных оценок. На потребительском рынке ситуация действительно улучшилась – на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям и даже их чуть превысили", - сказал Решетников на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полпреда президента РФ, его слова приводит РИА Новости.

При этом он уточнил, что "говорить о стабилизации пока рано".

"Дело в том, что и в реальном выражении обороты ККТ отстают, и июньский рост во многом вышел за счёт фактора сезонности, за счёт сезонного увеличения оборотов в туризме, в гостиничном бизнесе, транспорте, начались отпуска и детский отдых. Понятно, что это все привело к такому определенному всплеску", - пояснил министр.

Он отметил, что "остаётся главный риск для восстановления экономики – слабый спрос".

"Мы неоднократно об этом говорили. Это подтверждает и дефляционный тренд, и замедление кредитования", - подытожил министр.