Решетников оценил текущее состояние экономики России

07 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Приволжский ФО В России
Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Решетников оценил текущее состояние экономики России

Министр экономического развития РФ Максим Решетников полагает, что экономическая ситуация в России складывается лучше первоначальных прогнозов. В то же время, главным риском для восстановления остается слабый спрос.

"Если говорить о ситуации в экономике в целом, то она действительно складывается лучше наших первоначальных оценок. На потребительском рынке ситуация действительно улучшилась – на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям и даже их чуть превысили", - сказал Решетников на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полпреда президента РФ, его слова приводит РИА Новости.

При этом он уточнил, что "говорить о стабилизации пока рано".

"Дело в том, что и в реальном выражении обороты ККТ отстают, и июньский рост во многом вышел за счёт фактора сезонности, за счёт сезонного увеличения оборотов в туризме, в гостиничном бизнесе, транспорте, начались отпуска и детский отдых. Понятно, что это все привело к такому определенному всплеску", - пояснил министр.

Он отметил, что "остаётся главный риск для восстановления экономики – слабый спрос".

"Мы неоднократно об этом говорили. Это подтверждает и дефляционный тренд, и замедление кредитования", - подытожил министр.

Теги: Максим Решетников, экономика, Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети