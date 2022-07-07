Джонсон объявил, что уходит в отставку

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Британский премьер будет выполнять свои обязанности, пока не будет выбран новый лидер. "Мне больно не дожить до конца своего срока", - сказал Джонсон с трибуны.

Он подчеркнул, что процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен начаться сейчас, передает РИА Новости.

Говоря о ситуации на Украине, Джонсон пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев.

Ранее кабмин фактически объявил бойкот Джонсону. Около 50 политиков вышли из состава правительства британского премьер-министра.

Скандал развернулся в связи с недавним пьяным дебошем, который устроил бывший замглавы Форин офиса по Европе и Америке, консерватор Кристофер Пинчер. Премьеру Джонсону предъявили претензии, что он, прекрасно зная о небезупречном прошлом Пинчера, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.