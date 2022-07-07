В Красноуральске вынесли приговор местной жительнице, чья дочь погибла от удара током

Жительницу Красноуральска приговорили к ограничению свободы за причинение смерти по неосторожности своей малолетней дочери.

Напомним, трагедия произошла 6 апреля с 14.00 по 16.05. В это время обвиняемая вместе с дочерью находилась в своей квартире по ул. Пригородная. В помещении в свободном для ребенке доступе находилась электрическая проводка, которая была под напряжением из-за ее ежедневного использования. В результате девочка прикоснулась левой ладонью к оголенной проводке, от чего получила электротравму и скончалась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Красноуральский городской суд назначил виновной наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы с возложением на нее ряда обязанностей. Приговор не вступил в законную силу.