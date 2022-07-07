07 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Розетка (2020) | Фото: ГБУ СО МЦФ по Свердловской области

В Красноуральске вынесли приговор местной жительнице, чья дочь погибла от удара током

Жительницу Красноуральска приговорили к ограничению свободы за причинение смерти по неосторожности своей малолетней дочери.

Напомним, трагедия произошла 6 апреля с 14.00 по 16.05. В это время обвиняемая вместе с дочерью находилась в своей квартире по ул. Пригородная. В помещении в свободном для ребенке доступе находилась электрическая проводка, которая была под напряжением из-за ее ежедневного использования. В результате девочка прикоснулась левой ладонью к оголенной проводке, от чего получила электротравму и скончалась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Красноуральский городской суд назначил виновной наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы с возложением на нее ряда обязанностей. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Красноуральск, суд, смерть, дочь



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