Военная контрразведка проводит обыски у военкома Крыма, - СМИ

Военная контрразведка Южного военного округа (ЮВО) проводит обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Лымарь, предположительно, за взятки отдавал указания подчиненным освобождать призывников от срочной службы.

"Крыминформ" пишет, что военного комиссара подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток.

Под следствием уже находятся подчиненные Лымаря - должностные лица военных комиссариатов Симферополя, Джанкоя и Белогорска.