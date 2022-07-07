В Югре разыскивают предполагаемого убийцу и насильника школьницы, в убийстве которой подозревали Бережного

В Югре разыскивают подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из Нягани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Тело школьницы было обнаружено 30 апреля 2011 года в микрорайоне "Восточный" на дне водосточного коллектора с признаками насильственной смерти и изнасилования.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению указанного преступления жителя города Нягань Борисова Владимира Сергеевича, 31 октября 1986 года рождения, который скрылся от органов следствия. Борисову В.С. заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 131 и 132 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее в убийстве школьницы подозревали Виталия Бережного, который сейчас обвиняется в убийстве восьмилетней тюменки Насти М.

Как сообщало Накануне.RU, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщают, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Во время разговора с правоохранителями - хладнокровно и цинично рассказал о преступлении. Запись разговора попала на видеорегистратор. Сам Бережной свою вину начал отрицать и утверждает, что показания дал под пытками.