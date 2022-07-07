07 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

На Южном Урале прокуратура и СК проверят обстоятельства гибели мальчика после падения с велосипеда

В Челябинской области прокуратура и СК проводят проверку по факту гибели девятилетнего мальчика, который упал с велосипеда.

Напомним, трагедия произошла 6 июля. По словам очевидцев, ребенок хотел скатиться с горки и упал, получив серьезные травмы, скорая ехала 40 минут.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, родители ребенка долгое время не могли дождаться медицинских работников, в следствии тяжелых травм мальчик скончался в медицинском учреждении. По данному факту проводится доследственная проверка.

Свою проверку проводит прокуратура области. Она оценит соблюдение законодательства при оказании несовершеннолетнему медицинской помощи. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: ребенок, велосипед, СК, прокуратура, проверка,



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