На Южном Урале прокуратура и СК проверят обстоятельства гибели мальчика после падения с велосипеда

В Челябинской области прокуратура и СК проводят проверку по факту гибели девятилетнего мальчика, который упал с велосипеда.

Напомним, трагедия произошла 6 июля. По словам очевидцев, ребенок хотел скатиться с горки и упал, получив серьезные травмы, скорая ехала 40 минут.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, родители ребенка долгое время не могли дождаться медицинских работников, в следствии тяжелых травм мальчик скончался в медицинском учреждении. По данному факту проводится доследственная проверка.

Свою проверку проводит прокуратура области. Она оценит соблюдение законодательства при оказании несовершеннолетнему медицинской помощи. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.