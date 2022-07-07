50 тысяч мальков стерляди экологи «Уралкалия» запустили в акваторию Камского водохранилища

Сегодня экологи «Уралкалия» выпустили почти 50 тысяч мальков стерляди в акваторию Камского водохранилища. В мероприятии по выпуску рыбы в естественную среду обитания также принимали участие представители министерства природных ресурсов Пермского края, Средневолжского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству.

Всего в рамках реализации мероприятий по восполнению водных биоресурсов в период с 2015 по 2022 годы экологи «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 503 тысяч мальков стерляди и более 13 тысяч мальков щуки, сообщает пресс-служба компании "Уралкалий".

Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий», подчеркнул: «Уралкалий» в своей деятельности стремится руководствоваться лучшими ESG-практиками, поэтому вопросам экологии и минимизации негативного воздействия на окружающую среду мы уделяем значительное внимание. В Компании проводится целый комплекс мероприятий в рамках обеспечения бережливого природопользования, повышения энергоэффективности, а также снижения потребления водных ресурсов.

Справка. Стерлядь — рыба осетровых пород, занесенная в Красную книгу Пермского края.