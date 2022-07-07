Вице-канцлер ФРГ призвал Канаду вернуть России турбину для "Газпрома", чтобы лишить Путина "турбинной отговорки"

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек обратился к правительству Канады с призывом выпустить из страны турбину Siemens, которая нужна России для работы газопровода "Северный поток". Ранее Канада наложила на турбину санкции в связи с военной спецоперацией РФ на Украине.

Хабек заявил, что турбину надо вернуть России до начала ремонтных работ на газопроводе в понедельник. По мнению вице-канцлера, возврат турбины лишит президента России Владимира Путина оправданий задержек поставки газа по "Северному потоку".

Напомним, ранее "Газпром" заявил о снижении поставок газа по "Северному потоку" из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти. В частности речь идет о турбине Siemens, которая была направлена для ремонта в Канаду, но из-за санкций не может быть возвращена.

"Я буду первым, кто будет бороться за принятие дальнейших строгих пакетов санкций ЕС [против России], но строгие санкции означают, что они должны навредить России и Путину больше, чем нашей экономике", - заявил Хабек в интервью Bloomberg. "Поэтому прошу понять, что мы должны отобрать у Путина эту турбинную отговорку", - добавил министр.