Вице-канцлер ФРГ призвал Канаду вернуть России турбину для "Газпрома", чтобы лишить Путина "турбинной отговорки"

07 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России За рубежом
Siemens (2022) | Фото: Накануне.RU

Вице-канцлер ФРГ призвал Канаду вернуть России турбину для "Газпрома", чтобы лишить Путина "турбинной отговорки"

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек обратился к правительству Канады с призывом выпустить из страны турбину Siemens, которая нужна России для работы газопровода "Северный поток". Ранее Канада наложила на турбину санкции в связи с военной спецоперацией РФ на Украине.

Хабек заявил, что турбину надо вернуть России до начала ремонтных работ на газопроводе в понедельник. По мнению вице-канцлера, возврат турбины лишит президента России Владимира Путина оправданий задержек поставки газа по "Северному потоку".

Напомним, ранее "Газпром" заявил о снижении поставок газа по "Северному потоку" из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти. В частности речь идет о турбине Siemens, которая была направлена для ремонта в Канаду, но из-за санкций не может быть возвращена.

"Я буду первым, кто будет бороться за принятие дальнейших строгих пакетов санкций ЕС [против России], но строгие санкции означают, что они должны навредить России и Путину больше, чем нашей экономике", - заявил Хабек в интервью Bloomberg. "Поэтому прошу понять, что мы должны отобрать у Путина эту турбинную отговорку", - добавил министр.

 

Теги: газпром, турбина, siemens, северный поток



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети