Самолет "Уральских авиалиний" сел в Домодедово после столкновения с птицей

Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, все произошло сегодня с Airbus A321, следовавшим рейсом U62425 по маршруту "Жуковский – Худжанд". Экипаж сообщил о попадании птицы в самолет.

"Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение об уходе на запасной аэродром Домодедово. Посадка прошла благополучно", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что пассажиры были отправлены в пункт назначения на резервном борту, который вылетел в 10 часов 15 минут по московскому времени.

Напомним, недавно Росавиация назвала авиакомпании, которым будут частично возмещены операционные расходы на перевозки внутри страны. Среди таких перевозчиков оказались и "Уральские авиалинии".