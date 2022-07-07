07 Июля 2022
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Уличное освещение (2022) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В Барсово теперь будет светло везде

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой проверил работу по организации освещения улиц в городском поселении Барсово. Также он побывал на баскетбольно-волейбольной площадке, которую планируется оборудовать.

В рамках мероприятий по устройству уличного освещения, в соответствии с утвержденным главой Сургутского района планом мероприятий по обеспечению освещением поселений Сургутского района в 2022-25 гг. МУП "СРЭС" Сургутского района установило на территории городского поселения Барсово дополнительные осветительные приборы. Шесть штук появились на улице Сосновый Бор, пять – на улице Майская.

Барсово, улица, фонари(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Также планируется освещение территории ДНТ "Барсовское", подъезда к поселению (от ООО "Сургутмебель" до Барсово). Трубецкой вместе с главой Барсово Вячеславом Поздняковым побывали и на баскетбольно-волейбольной площадке, которую планируется оборудовать.

Барсово, спортплощадка(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

"Первый блин у администрации поселения получился комом. Администрация Сургутского района решили собственными силами оборудовать нормальную площадку для жителей Брасово", – сказал Андрей Трубецкой.

Стоимость проекта выросла с 10 до 17 млн рублей.

"Проект включает в себя демонтаж существующего спортивного оборудования, оценим возможность дальнейшего использования спортивного оборудования. Также запланирован подъём уровня поверхности площадки, устройство бордюра, водоотливного лотка, резинового покрытия толщиной 20 мм, ограждения баскетбольно-волейбольной площадки, установку спортивного оборудования, монтаж систем электроснабжения и видеонаблюдения (включая пусконаладочные работы)", – пояснил Поздняков.

Андрей Трубецкой, Вячеслав Поздняков(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Теги: Андрей Трубецкой, Вячеслав Поздняков, Барсово, свет



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