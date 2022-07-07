Губернатор Среднего Урала увеличил зарплаты чиновникам на 4%

Государственным служащим Свердловской области проиндексировали заработную плату на 4%. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

"Увеличить (индексировать) с 1 августа 2022 года в 1,04 раза размеры окладов денежного месячного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области", - говорится в документе.

Напомним, что на те же 4% в конце прошлого месяца губернатор досрочно увеличил зарплаты сотрудникам свердловских больниц, школ и социальных учреждений.