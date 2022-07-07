07 Июля 2022
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Происшествия В России Москва
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Суд в Москве арестовал главу центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Басманный районный суд Москвы отправил под арест директора научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского.

Подсудимый взят под стражу до 22 августа.

Грудзинский подозревается по двум эпизодам мошенничества в крупном размере в соответствии ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), пишут "Известия".

Напомним, 30 июня Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ему предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества, общий ущерб по которым превышает 21 млн рублей.Также Мау вместе с бывшим замминистра просвешения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек. Кроме того, Мау может стать обвиняемым по эпизоду с хищением бюджетных средств при исполнении нацпроекта "Образование".

Теги: Российская академия ракетных и артиллерийских наук, Грудзинский



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