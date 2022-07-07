07 Июля 2022
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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

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Политика В России
Ядерный гриб после испытаний 30 октября 1961 (2018) | Фото: Автор неизвестен, архив Минатома - http://npc.sarov.ru/issues/volume1/illustrationsp6.html

Я считаю недопустимым вообще говорить о возможности ядерной войны – Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает безумными разговоры о возможном ядерном конфликте.

"Россия рассматривает ядерные стратегические силы только как силы сдерживания, они могут быть использованы только в ответ. И мы делаем все, чтобы этого не произошло. Я считаю недопустимым вообще говорить о возможности ядерной войны", - заявила Матвиенко журналистам.

Примечательно, что тему возможных ядерных ударов часто поднимает, например, экс-президент России, ныне - коллега Матвиенко по Совету безопасности РФ Дмитрий Медведев, а также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 

Теги: валентина матвиенко, ядерная война, ядерное оружие



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