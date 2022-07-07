Я считаю недопустимым вообще говорить о возможности ядерной войны – Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает безумными разговоры о возможном ядерном конфликте.

"Россия рассматривает ядерные стратегические силы только как силы сдерживания, они могут быть использованы только в ответ. И мы делаем все, чтобы этого не произошло. Я считаю недопустимым вообще говорить о возможности ядерной войны", - заявила Матвиенко журналистам.

Примечательно, что тему возможных ядерных ударов часто поднимает, например, экс-президент России, ныне - коллега Матвиенко по Совету безопасности РФ Дмитрий Медведев, а также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.