07 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область
больница, здравоохранение, рентгеновский снимок (2021) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Нахамил и пригрозил судом. Жительнице Нижнего Тагила отказали в медпомощи после нападения бездомной собаки

Врач травмпункта на Металлургов, 2 Нижнего Тагила отказал местной жительнице в помощи после того, как на нее напали незнакомый пьяный мужчина и бездомная собака. Об этом женщина рассказала в паблике "Инцидент Нижний Тагил".

Инцидент произошел вечером 5 июля. Как рассказала сама потерпевшая, она просто оказалась не в то время и не в том месте, после чего осталась с укусами и невозможностью выгнуть ранее сломанное колено. С этими проблемами она обратилась в травмпункт, где надеялась получить первую помощь, направление на уколы от бешенства и рентген больного колена. Однако якобы столкнулась с еще одним нападением, но уже словесным.

"При обращении за получением медицинской помощи я получила наглый, циничный, ничем не обоснованный отказ врача, если, конечно, его после этого вообще можно так назвать. Под предлогом "давай сюда документы, я тебя оформлю" — "доктор АЙболит" силой ВЫХВАТИЛ мой паспорт из рук и начал его фотографировать на свой телефон, со словами "увижу себя в новостях — засужу"!!! После чего он благополучно швырнул в меня этот же паспорт, и подгонял выйти из кабинета", — рассказала потерпевшая.

Оформить письменный отказ в осмотре, лечении и назначении лечения доктор отказался, как отказался и называть свои ФИО. Несмотря на это, специалиста опознали в комментариях, где местные жители отметили нахальное и непрофессиональное поведение врача. Так, на видео, снятом пациенткой, доктор играл в пасьянс.

"Единственное, что заставило меня улыбнуться — пасьянс (или косынка) на компьютере "врача" в рабочее время! Видать это настолько увлекательная игра, что на людей вообще не остается времени! Получается, что ему и медсестрам просто наплевать на пациента..." — заявила потерпевшая.

После неприятного посещения медучреждения, женщина направилась в травмпункт на Липовый тракт, в котором ее осмотрели, дали рекомендации и установили ушибы мягких тканей.

В пресс-службе минздрава Свердловской области уточнили, что по инциденту уже проходит служебная проверка, в том числе изучаются и записи с камер травмпункта. Сейчас, по заверениям ведомства, делать какие-либо выводы рано.

Теги: Нижний Тагил, травмпункт, бездомная собака



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