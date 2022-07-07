Матвиенко – про отказ от российского газа: "Навозом будут топить зимой, соломой?"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Молдавия наносит себе ущерб, поддерживая западные санкции против России.

Хотя Молдавия заявляла, что не может отказаться от российского газа, Матвиенко все равно сочла нужным подчеркнуть, что это государство не в состоянии сейчас обеспечить себя другими энергоресурсами.

"Молдова отрезает себя от огромного количества возможностей и наносит себе ущерб. Она погрязла во внутренних проблемах. Ну какие санкции Молдова может ввести против нас санкции? Ну смешно ведь. Они откажутся от газа? И что, навозом будут топить зимой, соломой? Серьезно воспринимать эти демарши невозможно", - заявила Матвиенко журналистам.