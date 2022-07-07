07 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область переходит на электронные аптечные рецепты

Свердловская область будет подключена к системе электронных аптечных рецептов. Соглашение об этом подписано на международной выставке "Иннопром-2022", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, свои подписи под документом поставили заместитель губернатора Дмитрий Ионин и управляющий директор ООО "Первый электронный рецепт" Кирилл Хромов. Электронный рецепт – это юридически значимый современный аналог бумажного рецепта. В перспективе пациенты из Свердловской области смогут приобретать лекарства в аптеках, показав QR-код фармацевту в приложении "Мой рецепт".

Врач сможет выписывать его в форме электронного документа, используя свою цифровую подпись. В свою очередь, пациент увидит все назначения врача в приложении. Также там будет доступен перечень ближайших аптек, в которых есть нужное лекарство с указанием его стоимости.

Проект будет реализован поддержке свердловского отделения Сбербанка. Стоит отметить, что согласно требованиям федерального Минздрава, все регионы должны перейти на электронные рецепты уже к 2023 году.

Напомним, ранее Росздравнадзор по Свердловской области усилил контроль за продажей лекарств через социальные сети и маркетплейсы.

Теги: рецепты, приложение, переход



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