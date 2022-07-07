Свердловская область переходит на электронные аптечные рецепты

Свердловская область будет подключена к системе электронных аптечных рецептов. Соглашение об этом подписано на международной выставке "Иннопром-2022", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, свои подписи под документом поставили заместитель губернатора Дмитрий Ионин и управляющий директор ООО "Первый электронный рецепт" Кирилл Хромов. Электронный рецепт – это юридически значимый современный аналог бумажного рецепта. В перспективе пациенты из Свердловской области смогут приобретать лекарства в аптеках, показав QR-код фармацевту в приложении "Мой рецепт".

Врач сможет выписывать его в форме электронного документа, используя свою цифровую подпись. В свою очередь, пациент увидит все назначения врача в приложении. Также там будет доступен перечень ближайших аптек, в которых есть нужное лекарство с указанием его стоимости.

Проект будет реализован поддержке свердловского отделения Сбербанка. Стоит отметить, что согласно требованиям федерального Минздрава, все регионы должны перейти на электронные рецепты уже к 2023 году.

Напомним, ранее Росздравнадзор по Свердловской области усилил контроль за продажей лекарств через социальные сети и маркетплейсы.