В Кремле оценили идею Токаева минимизировать зависимость экспорта казахской нефти от России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о поиске альтернативных маршрутов поставок нефти в обход России вряд ли политически мотивировано, потребуются дополнительные контакты с Нур-Султаном.

"Вряд ли это политически мотивированно, нужно очень внимательно смотреть. По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, Токаев поручил диверсифицировать нефтяные потоки, задействовав мощности нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь. Кроме того, Токаев поручил государственной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" проработать оптимальные варианты Транскаспийского маршрута. Глава Казахстана призвал американских инвесторов (Chevron и ExxonMobil) Тенгизского проекта помочь с этим. Транспортный коридор проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.