07 Июля 2022
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Общество В России
Визит Валентины Матвиенко в Югру (2022) | Фото: uralfo.gov.ru

Матвиенко: "Зомбирование людей, запугивание манипулировние – такое не произойдет в демократической стране"

Спикер Совета Федерации Валенина Матвиенко считает, что население Украины подвергается "зомбированию" и "запугиванию", чего нет в России и любой другой "демократической стране".

"На Украине формировалось зомбирование людей, атмосфера страха. Было манипулирование мнением собственных граждан, запугивание. Отбирают телефоны, смотрят, читают ли они в интернете другую точку зрения. Даже представить невозможно, чтобы это произошло в демократической стране", - заявила Матвиенко журналистам.

Накануне с похожей речью в Госдуме выступил председатель палаты Вячеслав Володин: "Посмотрите, что происходит в других странах. Мы может быть сейчас осознаем, что такое свободная страна. Может быть такой разговор на Украине? Нет. Они все свободные СМИ ликвидировали, оппонентов пересажали, партии позакрывали. Нам надо ценить достижения нашего государства. Это возможно только в России сегодня.  В США любой, кто сегодня говорит про Россию по-другому, он сразу становится врагом. А мы с вами можем обсуждать. Можем высказывать предложения, которые говорят о верхе демократии. Это осталось только на острове свободы "Российская Федерация".

Теги: валентина матвиенко, украина, манипулирование



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