07 Июля 2022
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Шерстистый носорог на Барсовой горе (2022) | Фото: Администрация Сургутского района

Культурное наследие России: Мэр Сургутского района проконтролировал реконструкцию "Барсовой горы", где завёлся шерстистый носорог

Объект культурного наследия "Достопримечательное место "Барсова гора"" проходит первый этап по благоустройству археологической тропы "Человечность". Там уже появились реплики археологических находок. Например, шерстистый носорог. Его останки находили на Барсовой горе. Сама туристическая тропа будет благоустроенной – по ней можно будет прогуляться. Там оборудуют площадки, объекты с куар–кодами. На них можно будет навести телефон – и появится дополненная реальность, чтобы просмотреть кадры из жизни людей, которые раньше здесь обитали. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время рабочей поездки проверил ход работ и дал напутствие подрядчикам.

Шерстистый носорог, Барсова гора(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

"Сейчас распространенная практика – обращаться за авансом, но мы с осторожностью относимся к этому. Мы работаем через банковскую гарантию. Объект стартовал, в непростое время. Мы долго к нему готовились, шли, но тем не менее объект знаковый не только для поселения, но и для района в целом", - цитирует Трубецкого райадминистрация.

Андрей Трубецкой, Барсова гора(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

И не только для Сургутского района. Глава Югры Наталья Комарова одобрила масштабный проект. Предложила расширить площади музея под фондохранилище.

"У нас в регионе – дефицит фондохранилищ, и помещений под исследования тоже не очень много. А научное сообщество в этом направлении очень активное. В этой связи можно будет подумать и попытаться закрыть окружные потребности в этом вопросе. Это важная история. Тем более, что рядом – Сургутский университет и центр создается археологический. Если уж заходим, то давайте попробуем", - сказала Комарова.

Проектно-сметная документация разработана, общая стоимость проекта – 197,5 млн руб. Реализация проекта в три этапа.

барсова гора, сургутский район(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Заключён договор подряда с ООО "Гранит" на благоустройство малого круга тропы. Работы по благоустройству (согласно договору) производятся в июне-октябре 2022 г. Подрядчик приступил к работам. Общая стоимость работ по первому этапу составляет 74,95 млн руб. и включает в себя строительство пешеходных дорожек общей протяженностью 2,4 км, их освещению, переносу МАФов (приобретенных в 2021 г. в рамках инициативного проекта), озеленению. Второй и третий этапы благоустройства тропы состоятся в 2023 г.

Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, Барсова гора



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