Песков: Джонсон очень нас не любит, мы его тоже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал правительственной кризис в Великобритании.

По его словам, эта тема не может быть приоритетом для Кремля, но внимание на этот кризис там обратили.

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", - добавил Песков, которого цитирует РИА Новости.

Отметим, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем стиле высказался о возможной отставке премьер-министра Великобритании, назвав ее "закономерным итогом британской наглости и бездарной политики".

Напомним, британские СМИ сообщили, что Борис Джонсон может сегодня объявить об отставке. По данным Sky News, его заявление ожидается через час.

Ранее кабмин фактически объявил бойкот Джонсону. Около 50 политиков вышли из состава правительства британского премьер-министра.