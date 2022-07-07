07 Июля 2022
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Общество Свердловская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

ФАС просят проверить аэропорт Кольцово из-за роста стоимости парковки

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев направил запрос главе регионального УФАС с просьбой проверить екатеринбургский аэропорт Кольцово.
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Как сообщили Накануне.RU в областном отделении КПРФ, речь идет об обоснованности и законности повышения стоимости парковки в воздушной гавани. Также Ивачев просит осуществить контроль за соблюдением Кольцово антимонопольного законодательства.

"Поступило много обращений в социальных сетях. Горожане негодуют, что стоимость парковки и без того была высокой, а теперь и вовсе стала непомерной", - отметил депутат.

О реакции антимонопольного ведомства на данный запрос пока неизвестно.

Напомним, недавно в Кольцово подняли цены за парковку. Время бесплатного нахождения для водителей на территории аэропорта по-прежнему составляет 15 минут, а те, кто не успеет за это время, должны заплатить 800 рублей – вместо 500. Стоимость краткосрочной парковки также выросла: теперь час стоянки стоит 300 рублей вместо 200.

В самом аэропорту заявляли, что это первое повышение с 2018 года. Ростом цен уже заинтересовались в транспортной прокуратуре.

Теги: ФАС, Кольцово, проверка



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Ранее 04.07.2022 15:07 Мск Прокуратура заинтересовалась ростом стоимости парковки в аэропорту Кольцово


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