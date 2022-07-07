СМИ: В офисе Зеленского паника из-за отставки Джонсона

Отставка премьера Британии Бориса Джонсона, о которой, как ожидается, он объявит в самое ближайшее время, вызвала панику в офисе Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе.

"На Банковой сейчас паника, все хорошо понимают: увольнение Джонсона связано со сменой парадигмы на Западе в отношение Украины. Все договоренности и заявления о поставках оружия на Украину, которые были достигнуты на испанском форуме НАТО, можно теперь забыть", - пишет канал.

Также отмечается, что технологи офиса Зеленского срочно запускают в СМИ и социальные сети сообщения, что отставка Джонсона не повлияет на поддержку Украины.

"На самом деле отставка Джонсона не столько проблема Украины, сколько проблема Зеленского лично. У Британии свои интересы, которые уже 300 лет идут в разрез с интересами РФ. Поэтому даже если Джонсон уйдет, никто резко не прекратит помогать Украине, пока это в интересах Британии, а вот роль Зеленского могут переосмыслить. На этом фоне визиты Порошенко в Лондон уже не кажутся такими безобидными", - пишет канал "ЗеРада".

Экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев написал, что в Британии у элит существует политический консенсус по украинскому вопросу и не стоит рассчитывать, что британская политика на украинском направлении поменяется.

Британская The Telegraph тоже полагает, что уход нынешнего премьера не означает, что Лондон свернет помощь Киеву, "однако преемник Джонсона может не иметь такой склонности к риску или готовности делать все возможное ради Киева".

Джонсон является на Западе одним из главных "ястребов" по Украине. В середине июня он срочно прибыл в Киев сразу после визита лидеров Франции, Германии и Италии, требуя от Киева воевать до последнего, потому что европейцы предлагали компромисс с Россией. Некоторые западные эксперты считают, что уход Джонсона будет означать переосмысление военной поддержки Украины в сторону ее уменьшения, так как украинский кризис рикошетом сильно ударил по западным экономикам и затягивать его невыгодно.