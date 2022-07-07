Под Челябинском ребенок умер после падения с велосипеда

В челябинском ЖК "Привилегия" умер 9-летний мальчик после падения с велосипеда, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла 6 июля. По словам очевидцев, ребенок хотел скатиться с горки и упал, скорая ехала 40 минут. Ребенок умер в больнице.

Губернатор Алексей Текслер поручил провести проверку в отношении должностных лиц.

"Случай вопиющий. Детская смерть — это всегда трагедия. Мои соболезнования родным ребенка. Проверка действий ответственных лиц уже началась. Жду беспристрастных, объективных выводов и решений", - подчеркнул он.

В областном минздраве рассказали, что по факту трагического случая министерство проводит экстренную проверку, в ходе которой будут исследованы все этапы оказания медицинской помощи от вызова бригады скорой помощи до оказания медпомощи в Челябинской областной детской клинической больнице.