07 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
велосипед, авария (2018) | Фото: ГИБДД по Свердловской области

Под Челябинском ребенок умер после падения с велосипеда

В челябинском ЖК "Привилегия" умер 9-летний мальчик после падения с велосипеда, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла 6 июля. По словам очевидцев, ребенок хотел скатиться с горки и упал, скорая ехала 40 минут. Ребенок умер в больнице.

Губернатор Алексей Текслер поручил провести проверку в отношении должностных лиц.

"Случай вопиющий. Детская смерть — это всегда трагедия. Мои соболезнования родным ребенка. Проверка действий ответственных лиц уже началась. Жду беспристрастных, объективных выводов и решений", - подчеркнул он.

В областном минздраве рассказали, что по факту трагического случая министерство проводит экстренную проверку, в ходе которой будут исследованы все этапы оказания медицинской помощи от вызова бригады скорой помощи до оказания медпомощи в Челябинской областной детской клинической больнице.

Теги: ребенок, скорая помощь,



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